شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للصحافة» يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ودعا الشوربجي الله عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار على مصر، وأن يحفظها من كل مكروه وشر، مؤكداً قوة الروابط الوثيقة الأصيلة التي تربط بين أبناء الشعب والتي تجعل منه نسيجاً واحداً متحداً يصعب اختراقه.