شكرا لقرائتكم خبر عن لعدم تطبيق إجراءات مواجهة «كورونا».. غلق ١١ منشأة مخالفة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، الأربعاء، حملة مكبرة، على المنشآت والمطاعم والمحال التجارية، بمنطقة وسط البلد، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

شارك في الحملة ممثلين عن كل من «الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي».

من جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الاسكندرية، إن الحملة أسفرت عن تغريم المحال التي لا تطبق الإجراءات الاحترازية سواء للعاملين أو المترددين عليها بشوراع سعد زغلول، صفية زغلول، شكور، شامليون.

وأضاف رئيس حي وسط، أن الحملة أسفرت عن غلق 11 منشأة متنوعة لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتغريم 3 مديرين مسئولين غرامات فورية. بالإضافة إلى تغريم 11 شخصا لم يرتدوا الكمامة.

ووفقا لمجلس الوزراء، تُحصل غرامة فورية بقيمة 50 جنيهًا على غير الملتزم بارتداء الكمامة، وغرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه للمنشآت المخالفة، مع غلق المنشأة إداريًا لمدة أسبوع.

ويشمل القرار ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة.