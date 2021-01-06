شكرا لقرائتكم خبر عن نادي المرأة في «آداب بنها» يطلق حملة لتوزيع البطاطين وتوفير أسطوانات الأكسجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أولى مبادراته عقب إنشائه مؤخرًا، قام نادي المرأة بكلية الآداب جامعة بنها، الذي يعد أول ناد للمرأة على مستوى الجامعات المصرية، الأربعاء، بتوزيع كميات كبيرة من البطاطين على سيدات عدد من القرى بمحافظة، مع بداية ذروة فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، وحاجة الأسر الفقيرة إلى التدفئة.

كما قام النادي الذي ترأسه الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب ببنها، ويضم في عضويته عدد كبير من الشخصيات والقيادات النسائية بالمحافظة، بتوفير عدد من أسطوانات الأكسجين، مساهمة منه في الطلب المتزايد عليها، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وعدم قدرة المستشفيات على استقبال جميع حالات الإصابة.

وقالت عميد الكلية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الجهود التي يبذلها النادي بهدف المساهمة في مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين معيشة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، إضافة إلى دور الكلية في تنمية المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن حملة تدفئة أهالينا بالقري للمشاركة في تنمية المجتمع المحلي، وحملة توفير أسطوانات الأكسجين، هي بداية إطلاق عدة حملات للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، ودعم جهود الدولة في في هذا الإطار، كصورة من صور المشاركة المجتمعية وتوصيل الدعم لمستحقيه.

وأضاف «الرباط»، أنها لم تتخيل أن أعداد مرضي كورونا بهذا الشكل في القليوبية إلا من خلال السحب على أسطوانات الأكسجين الموجودة بنادي المرأة بالكلية، مشيرة إلى أن الموضوع كبير ويجب الحذر وارتداء الكمامة والخروج للضرورة مع الاحتفاظ بالتباعد على قدر المستطاع، وتنفيذ تعليمات الجهات المختصة في الدولة بهذا الشأن.

وأكدت أن من يرغب في الحصول على أسطوانة لأي حالة طارئة تحتاج إليها الاتصال بالرقم (0100 4274456)، على مدار ٢٤ ساعة ( مجاناً )، موجهة الشكر والتقدير لرجال أمن كلية الآداب على الجهد المبذول التطوعي منهم طوال الليل في ملئ الأسطوانات، والرد على الموبيل، وإعطاء الأسطوانات لمن يطلبها من البوابة الرئيسية للكلية الكائنة بشارع الشهيد فريد ندا ببنها، وإعادة تسليمها لنفس المكان بعد الاستخدام والاستعارة بالبطاقة الشخصية فقط.