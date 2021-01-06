شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن البحر الأحمر» يشدد إجراءات التأمين بمدن المحافظة خلال قداس عيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت مديرية أمن البحر الأحمر، إجراءات التأمين على الكنائس ودور العبادة المسيحية والمنشآت السياحية والحكومية بجميع مدن المحافظة، بالتزامن مع قداس عيد الميلاد المجيد، بغلق الشوارع المؤدية إليها لتأمين قداس عيد الميلاد المجيد.

وتم مضاعفة الخدمات الامنية والكمائن الأمنية المتحركة والثابتة بشوارع المدن بمشاركة جميع الاجهزة الامنية والبحثية منها واعدادها وجاهزيتها للتعامل مع أي ظروف طارئة.كما أمر مدير أمن البحر الأحمر بمراجعة الأجراءات الأمنية بشكل دورى لليقظة خلال التامينات التى اتخذت لمراجعة عملية تأمين الكنائس، من بينها متابعة دقة فحص كافة المترددين على الكنائس ودقة ملاحظة المارة وحظر ترك أى سيارات أو مركبات بجوار أو أمام الكنائس

وأكد القمص مينا عزيز، مسؤول العلاقات العامة والإعلام بكنيسة بمطرانية البحر الأحمر، أنه سيتم إقامة قداسين للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، وذلك منعا للتكدس وحفاظا على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة على أن يبدأ القداس الأول في الساعة الخامسة مساء اليوم على القداس الثاني في الثامنة مساء.

وأوضح أنه تم تطهير وتعقيم الكنيسة بين القداسين والذي سيتم السماح لنسبة 25% فقط من النسبة المسموح بها والتشديد على ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة على البوابات الإلكترونية ومنع دخول أي مواطن بدون الكمامة وتعقيم وتطهير الأيدى وتطبيق التباعد الاجتماعي والمسافات البينية بين كل مواطن من متر إلى مترين مع ترك مقعد من مقاعد الجلوس.