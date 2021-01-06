شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يهنئ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد محافظ الأقصر أنه في مثل هذه المناسبة تظهر جليا روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين المصريين والتي تعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، وتؤكد أن المصريين نسيج واحد وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائما بلد الأمن والأمان.