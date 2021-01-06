شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع الوضع الصحي بمستشفيات الحميات والصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأربعاء، جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة.

تابع المحافظ توافر كافة المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، كما راجع المحافظ الخطة العامة للمحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والخطوات المتبعة لإجراءات العزل المنزلي وتنفيذ البروتوكول الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الصحة مؤخرا.

شملت جولة المحافظ، مستشفيات الصدر، والحميات، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة.

تفقد المحافظ أعمال تركيب تانك الاكسجين الجاري تنفيذه بمستشفى الحميات بسعة 6 آلاف لتر، ضمن اعمال تطوير المستشفى، كما تابع أعمال تطوير وحدة الاكسجين بمستشفى الصدر والجاري تنفيذها مؤخرا بالمستشفى، مؤكدا توافر الاكسجين بالإضافة إلى أسطوانات الغاز بجميع المستشفيات من خلال 5 تانكات بمستشفيات عزل ملوي، صدر المنيا، المنيا العام، جراحات اليوم الواحد وكذلك صدر وقلب الجامعة .

وتفقد المحافظ خلال جولته الغرف المخصصة لعزل حالات كورونا، للتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية، وتواجد الاطقم الطبية والتمريض، والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، موجهاً الشكر لكافة الاطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الازمة.

كما التقي المحافظ بعدد من المرضي واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم لتحسين وتجويد الخدمة الطبية.

وعلى هامش جولته، تابع المحافظ التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث تفقد المحافظ أحد مكاتب البريد بحي جنوب مشددا على تطبيق إجراءات مواجهة كورونا للخروج بالوطن من هذه الازمة.