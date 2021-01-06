شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مدير مدرسة وإحالته للتحقيق لإقامة سرادق عزاء داخل الفناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة «م. ع. م» مدير مدرسة إبراش الابتدائية، التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، وإيقافه عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات، وذلك لقيامه بفتح المدرسة أمام أهالي القرية وإستخدام فنائها بإقامة سرادق عزاء.

كان رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، قد تقدم بمذكرة للعرض على محافظ الشرقية، تفيد بقيام مدير مدرسة إبراش الإبتدائية، بفتح فناء المدرسة للأهالي لإقامة سرادق عزاء وافتراش الفناء بالكراسي للمعزين، مشيراً إلى أنه فور اخطاره من وكيل إدارة مشتول السوق التعليمية بالواقعة، تم إرسال وحدة التحرك السريع بالمديرية للمدرسة، للوقوف على صحة الواقعة وبالفحص تبين صحتها، وعلي الفور تم فض سرادق العزاء بفناء المدرسة وإخراج المواطنين وإجراء أعمال تعقيم وتطهير بالمدرسة، وإحالة الواقعة للشؤون القانونية بالمديرية لاتخاذ مايلزم، وبعرض الموضوع على المحافظ قرر إيقاف مدير المدرسة عن العمل لمدة شهر أولحين إنتهاء التحقيقات .