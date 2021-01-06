شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق للاستعلام عن مستحقي الدفعة الخامسة للعمالة غير المنتظمة (رابط الاستعلام) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة القوى العاملة، عبر موقعها الالكترونى، رابط الاستعلام مستحقين صرف الدفعة الخامسة للعمالة الغير منتظمة.

الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة

بحسب الموقع، يمكن للمتقدمين الاستعلام عن موعد استحقاقهم الدفعة الخامسة من منحة العمالة الغير منتظمة من خلال 3 طرق.. وهم كالتالى:

1- التواصل مع وزارة القوى العاملة عبر الموقع الرسمي.. اضغط هنـــــــا

وقم باختيار "المستفدين من منحة العمالة غير المنتظمة"، والتى يجرى تحديث البيانات بها خلال الفترة الحالية.

2- يمكنك الاستعلام عن صرف منحة 500 جنيه عبر الخط الساخن من خلال الرقم 142

3- طريقة أخرى للاستعلام عن استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة، من خلال الاتصال هاتفيا بأرقام هواتف القوى العاملة الأرضية الثابت، والذى يقوم المستقبل للاتصال بتحويل المتصل للإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة.

موعد صرف الدفعة الخامسة للعمالة الغير منتظمة

وفقًا للموقع، فإنه من المتوقع ضخ المبالغ المالية للمستفيدين في ماكينات الصرف الآلي ATM، يوم الأحد المقبل 10 يناير، على أن تكون متاحة للصرف بعد الساعة الواحدة ظهرًا .