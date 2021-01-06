شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد منظومة «أكسجين حميات ميت خلف» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأربعاء، مستشفي الحميات والجهاز الهضمي بميت خلف بشبين الكوم لمتابعة الوضع الصحي والتطورات الخاصة بالمنظومة الصحية والوضع الحالي.

وتفقد المحافظ منظومة الأكسجين بالمستشفى ومدي توافره، حيث استمع من مدير المستشفي لشرح وافي عن آلية عمل «تانك» الأكسجين بسعة لترية تصل إلى 11 ألف لتر وعدد اسطوانات الاكسجين المتوفرة بالمستشفي والتأكد من وجودها بكميات كافية وعدم وجود عجز بها.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفي، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، ووكيل وزارة الصحة، ومدير مستشفي الحميات والجهاز الهضمي، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .

وقرر محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه للأطقم الطبية والعاملين بأقسام «كورونا» بمستشفي حميات ميت خلف، تقديراً لجهودهم المبذولة للتصدي لأزمة «كورونا»، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم باعتبارهم خط الدفاع الأول منذ بداية الأزمة وتوجيه الأولوية الكاملة لهم في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وخلال زيارته حرص محافظ المنوفية على زيارة عدد من مصابي «كورونا» والاطمئنان على صحتهم وتقديم الخدمة الطبية الجيدة، مشددا على تقديم كافة الخدمات وأوجه الدعم اللازمة وتوافر المستلزمات الطبية، واطمأن على المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي واطمئن على المرضي مؤكدا على المتابعة الدورية وتحسين الخدمة الطبية المقدمة لمرضي الغسيل الكلوي.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بنزول لجنة فورية للمرور على مستشفي الصدر لمواجهة أي خلل بالمنظومة وتكثيف المرور الدوري على كافة المستشفيات لتذليل العقبات والوقوف على مدى الاحتياجات الضرورية، وشدد محافظ المنوفية على حسن إستقبال المرضي والتعامل الفوري لمواجهة أية طوارئ، وفي سياق متصل وجه محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بإعداد تصور لرفع كفاءة وتطوير مدخل ميت خلف لتحسين الرؤية وإضفاء مظهر حضاري .