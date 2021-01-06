شكرا لقرائتكم خبر عن تحريز 22 ألف لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر داخل مصنع فى برج العرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة تموين برج العرب بالإسكندرية، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، حملة مفاجئة بالاشتراك مع مباحث التموين، الاربعاء، أسفرت عن تحرير محضر حيازة مواد كيمياوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر بإحدى المصانع بالمنطقة الرابعة ببرج العرب.

وقال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن الحملة تأتي في إطار تشديد الرقابة على المصانع لحماية المواطنين من الغش التجارى، وتحت اشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية سليمان الطيب.

وأوضح أن الحملة نجحت في ضبط وتحريز 12000 لتر جلسرين منتهى الصلاحية، و10000 لتر ميثانول مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، حيث جرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.