شكرا لقرائتكم خبر عن غلق «سنتر» للدروس الخصوصيه بحي الهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلق قطاع منشأه البكاري وكفر غطاطي بحي الهرم، الأربعاء، "سنتر تعليمي" مخالف للقانون بشارع الشهيد أحمد حمدي من شارع المنشية ومصادرة محتوياته، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، باستمرار التصدي لمراكز الدروس الخصوصية المخالفة لقرار الحكومة.