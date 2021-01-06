أخبار مصر

وكيل «أوقاف مطروح» يحاضر أيتام مطروح عن «بناء الانسان أخلاقيا»

0 نشر
علي الشوكي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف مطروح» يحاضر أيتام مطروح عن «بناء الانسان أخلاقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عقد الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، ندوة تثقيفية بدار الأيتام بحى الشروق «ك 7»، حول «بناء الإنسان أخلاقيا وقيميا وعلميا في الإسلام».

ودار الحديث عن كيفية تخطي الصعاب في الحياة واستغلال الفرص لإثبات الوجود وتحقيق النجاح والفلاح في الحياة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    144,583

  • تعافي

    115,414

  • وفيات

    7,918

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا