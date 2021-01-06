شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف مطروح» يحاضر أيتام مطروح عن «بناء الانسان أخلاقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عقد الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، ندوة تثقيفية بدار الأيتام بحى الشروق «ك 7»، حول «بناء الإنسان أخلاقيا وقيميا وعلميا في الإسلام».

ودار الحديث عن كيفية تخطي الصعاب في الحياة واستغلال الفرص لإثبات الوجود وتحقيق النجاح والفلاح في الحياة.