شكرا لقرائتكم خبر عن مايا ناجي : 70% فقط نسبة واقعية صفات الأبراج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مايا ناجي، خبيرة الأبراج، إن برجي الطور والأسد كأصدقاء متوافقين جدًا، ولكن المشكلة أن كل برج يريد أن يسيطر، معقبة :«الأسد سي السيد، وعايز رأيه هو اللي يمشي».

وتابعت «ناجي»، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن نسبة توافق صفات الأبراج على الاشخاص حقيقية بنسبة 70%، والباقي يتغير وفقًا للتنشئة الاجتماعية والتربية والتدين والجينات المكتسبة، معقبة: «الأبراج مش قاعدة للحكم على الناس».

ولفتت إلى أن برج الأسد في الارتباط صعب جدًا، متابعة: «صعب عليه ياخد خطوة الإرتباط، مستكتر نفسه على الارتباط، ويحب الشكل أكبر من المضمون».