شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «كورونا» منعنا من حضور قداس عيد الميلاد هذا العام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه من دواعي سروري أن أتوجه بأسمى التهاني واطيب الامنيات للاخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وفي كلمته للمصريين بمناسبة قداس عيد الميلاد، دعا الرئيس السيسي، الله ان يعيد الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات وان يكون العام الميلادي الجديد عام الازدهار.

وتابع: «وحدة شعب مصر ونسيجه الواحد من اقدس ما يعتز به شعبنا وهو ما يتعين التنبه له باستمرار، وكان اعتقاد اهل الشهر على الدوام ان النيل من مصر يبدأ بإصابتها في القلب وفي وحدة شعبها».

وأكمل الرئيس: «الدولة أدركت أنه من واجبها غرس مفاهيم الاختلاف والتنوع في الشكل والفكر والعقيدة كسبيل أساسي للتطور».

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، بتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس:« أكون سعيدا بالتواجد في احتفال كل عام بالكاتدرائية لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد، وظروف جائحة كورونا منعتنا من حضور قداس عيد الميلاد هذا العام».