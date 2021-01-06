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وزير التموين يفتتح أول مركز تموين تكنولوجي مطور للخدمات اللوجستية في بورسعيد

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، أول مركز تكنولوجي مطور «يقدم خدمات لوجستية» بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن منظومة التحول الرقمي التي تشهدها مختلف محافظات الجمهورية.

وأطلع وزير التموين، ومحافظ بورسعيد خلال جولته بالمركز، على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وتجهيزات المركز الذي يضم 6 شبابيك مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة لأداء كافة الخدمات التموينية، لخدمة المواطنين المقيمين بالمناطق السكنية ببورفؤاد أول وثانٍ وسهل الطينة بشرق بورسعيد.

كما تفقد وزير التموين منظومة الشكاوي الحكومية والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين بالمركز، وخاصة وجود شاشة تعد تجربة جديدة وفريدة للمحافظة للتوعية وكيفية حصول المواطن على حقوقه وخاصة استخراج البطاقات التموينية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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