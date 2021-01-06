شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي أول طفلة مصابة بفيروس كورونا بـ«الأطفال التخصصي» في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى الأطفال التخصصي ببنها تعافي اول حالة أصيبت بفيروس كورونا ودخلت العزل المخصص للأطفال بالمستشفى وهي الطفلة إيرين 6 سنوات، والتي دخلت المستشفى في حالة صعبة اثر ارتفاع درجة الحرارة واعراض الفيروس.

وقال مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، أنه يوجد 6 أطفال اشتباه كورونا تم حجزهم بالمستشفى وتقدم كامل العلاج لهم، مشيرًا إلى أنه يوجد حالة طفلة إيجابي حالتها كانت حرجة ومحجوزة بالمستشفى منذ أسبوع وتم تحسن حالتها الآن وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف المصدر الطبي أنه يوجد يوجد بالمستشفى 6 أسرة عناية مركزة و12 سرير خاصة الحالات الداخلي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص الدور الثاني بالمستشفى لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا وباقي الطوابق للحالات العادية في حالة تزايد أعداد الإصابات ربما يتم زيادة السعة المطلوبة لعزل الحالات.