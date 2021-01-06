شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «الشروق»: مراجعة مستمرة لمنظومة النظافة العامة بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة «الشروق»، إن هناك مراجعة مستمرة لمنظومة النظافة العامة بهدف الحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة.

وأضاف الغيطى أنه تم الوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد للمهام المكلف بها طاقم الإشراف، وتمت المراجعة بإشادة اللجنة المختصة بكفاءة المعدات العاملة.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات المراجعة الفنية حفاظاً على الرونق الحضارى المميز للمدينة.