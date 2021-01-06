شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنجيلية» تحتفل بعيد الميلاد دون حضور شعبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الطائفة الإنجيلية، برئاسة القس أندريه زكى، رئيس الطائفة، بعيد الميلادِ المجيدِ، بمقر الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، مساء الثلاثاء، دون حضور شعبى، ونقل عدد من القنواتِ الفضائيةِ الاحتفال، نظرًا للظروفِ الحالية التى تعانى منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا.

شارك بالاحتفالية أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، ومحمد نجم، أمين رئاسة الجمهورية، مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء أشرف حسنى، مندوبا عن وزير الداخلية، فيما أرسل عدد من المسؤولين والشخصيات العامة برقيات تهنئة، منهم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وفضيلةَ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخَ الأزهرْ، وقداسةَ البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريركَ الكرازةِ المرقسيةْ، الذى أرسلَ أيضًا برقيةَ تهنئةْ، وِالوزراءِ والمحافظين الذين حَرِصُوا على إرسالِ برقياتِ تهنئةٍ.

وقال أندريه زكى: «بالأصالةِ عن نفسى وبالإنابةِ عنْ أعضاءِ المجلسِ الإنجيلىّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمِصْرَ، أتقدَّمُ بخالصِ التهنئةِ بالعامِ الميلادىّ الجديدْ، وعيدِ الميلادِ المجيدْ، متمنيًا للجميعِ أنْ يَحِلَّ العامُ الجديدُ بالسلامِ والفرحِ والشفاءْ، وأنْ يرفعَ اللهُ عنِ العالمِ مخاطرَ الوباءِ وآثارَهُ».

ووصف القرارات التى أصدرها الرئيس بتقنينِ أوضاعِ الكنائسِ بـ«التاريخية»، مشيرا إلى أنه تمَّ تقنينُ أوضاعِ 315 كنيسةً ومبنى خدمات، تابعةً للطائفةِ الإنجيليةِ بكافةِ مذاهبِها، منذُ أنْ بدأتْ أعمالُ لجنةِ تقنينِ أوضاعِ الكنائسِ عامَ 2017، إضافة لإصدار قانون إنشاءِ هيئةِ أوقافٍ للكنيسةِ الإنجيليةِ، وهو ما يعكسُ إيمانَه الراسخَ بقِيَمِ المواطنةِ والعيشِ المُشتَرَكْ.

وأشاد بجهود الدولة واهتمامِها بقانونِ الأحوالِ الشخصيةِ للمسيحيينْ، والذى تناقِشُهُ الكنائسُ المصريةُ فى هذِهِ الفترةِ معَ وزارةِ العدلْ، وجهود الحكومةَ المصريةَ بكاملِها لما قامتْ بهِ من إجراءاتٍ وقراراتٍ لمواجهةِ أزمةِ فيروس كورونا.