شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بدير الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا توضراوس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، قداس عيد الميلاد من كنيسة التجلي بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بدون حضور شعبي.

وتنقل عدد من القنوات العامة والقبطية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للكنيسة القداس على الهواء مباشرة، للحد من التجمعات.

واحتفلت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، بقداسات عيد الميلاد المجيد، طبقا لتقويم الكنائس الشرقية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، والتزاما بقرارات الكنيسة الصادرة بالحد من التجمعات والاقتصار على الآباء والكهنة، وإقامة القداسات بحضور الكهنة وعدد محدود من الشمامسة فقط، أو بأعداد محدودة لا تتجاوز الـ25 شخصاً، بحسب ما أعلنت بعض الإيبارشيات في وقت سابق عن طريق الحجز المسبق للقداس.

وجددت الكنائس اعتذارها عن استقبال جميع الآباء الكهنة عن استقبال المهنئين صباح العيد، غدا الخميس، والاكتفاء بتبادل التهاني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجه البابا تواضروس الثاني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته لكل المصريين، مشيدا بحرص الرئيس على استمرار القيام بهذه اللفتة الوطنية المقدرة، مؤكداً قيمة الدلالات والرسائل التي يرسخها هذا التقليد الشخصي من قبل الرئيس تجاه صون وحدة المصريين، وتجاه مبدأ المواطنة والتنوع كعنصر مجتمعي رئيسي وأحد عوامل القوة لمصر وحضارتها منذ فجر التاريخ.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في رسالة عبر الفيديو كونفرانس، مع البابا قدم فيها التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.