شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمع المدني يدعم مستشفى الحسينية بأجهزة طبية جديدة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عدد من ممثلي المجتمع المدني بمركز ومدينة الحسينية، مساء الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المديرية، والذين قاموا بتقديم الدعم لمستشفى الحسينية المركزي بأجهزة طبية جديدة.

يأتي ذلك تأكيداً لدور رجال ومؤسسات المجتمع المدني في تضافر الجهود، للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، ومجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، في ظل الظروف الراهنة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لممثلي المجتمع المدني، مشيداً بالمشاركة المجتمعية، في دعم المنظومة الصحية، ومواجهة التحديات الراهنة.