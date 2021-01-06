شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية لمحافظ مطروح لتعزيز الإجراءات الاحترازية لدى أصحاب المحلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جولة ميدانية بشارع الاسكندرية للاطمئنان على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح.

وتفقد محافظ مطروح عدد من المحلات التجارية وايقاف عدد من السيارات لمتابعة إلتزام المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، مناشدًا الجميع بضرورة الالتزام واتباع جميع القرارات التي وضعتها الدولة من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.

وشدّد على الجهات المعنية من مجالس المدن وشرطة المرور غيرها بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية وإرتداء الكمامات مع فرض الغرامات الفورية لغير الملتزمين حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.