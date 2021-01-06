شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تكشف مصير قناة الجزيرة بعد المصالحة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد بن عبدالرحمن، وزير الخارجية القطري، إنه لم يتم مناقشة ما تقدمه قناة «الجزيرة» القطرية خلال التفاوض حول المصالحة مع دول الرباعي العربي.

وأوضح الوزير القطري، في تصريحات لـ«الجزيرة»: «لم يتم طرح موضوع قناة الجزيرة، وهي مؤسسة نفخر بها وبإعلامييها وبوجودها في قطر».

وأضاف: «نكفل حرية التعبير ويجب التعامل مع موضوع قناة الجزيرة بإيجابية وبشكل بناء».

وتابع: «نحن لسنا في صدد أن يكون هناك شروط من دولة على دولة أخرى.. الخطوات هي عودة العلاقات إلى طبيعتها ما قبل الأزمة من قبل كافة الأطراف».

واعتبر وزير الخارجية القطري أن المصالحة لا يمكن أن توصف بأنها نجاح لقطر أو السعودية أو أي دولة أخرى، بل نجاح للجميع.