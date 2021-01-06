شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السكة الحديد» يتفقد ورش الفرز بالقاهرة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، الأربعاء، ورش فرز القاهرة لمتابعة إجراءات الصيانة والتجهيز للجرارات والعربات، ومتابعة تقدم الأعمال بورشة الجرارات والعربات الإسباني ونسب التطوير التي وصلت إليها الأعمال بالورشة والتي تجاوزت ٨٠٪؜ من كامل أعمال التطوير.

كما تفقّد مراحل الصيانة للعربات والجرارات بأقسام الورشة، موجهًا بمراجعة أعمال التجهيز والاستعداد بالعربات والجرارات واتباع تعليمات الصيانة وعدم السماح بخروج القطار إلا بعد الاستعداد الجيد طبقًا لفورم التجهيز واعتماد المهندس المختص.

يذكر أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء سقيفة ورشة العربات الاسباني بنسبة تنفيذ ٨٠٪، مع تطوير سقيفة الورشة القديمة بنسبة تنفيذ ٩٥٪، والأعمال بسقيفة الجرارات بنسبة تنفيذ ٧٥٪، والأعمال بمجاري التموين بنسبة تنفيذ ٩٥٪، تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

كما تابع رئيس الهيئة خلال زيارته تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الورشة وأعمال التطهير والتعقيم المقررة والمُعلن عنها من قِبل الحكومة للحفاظ على بيئة عمل صحية، حرصًا على سلامة العاملين وتأكيدًا على خروج العربات لمباشرة رحلاتها بمستوى التعقيم الذي يضمن سلامة المواطنين وعدم انتشار الفيروس.