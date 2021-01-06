شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يزور دير «الأنبا بضابا» لتهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء أشرف الداوودي، محافظ قنا، الأربعاء، دير الأنبا بضابا بنجع حمادى، الأربعاء، بحضور الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها لتهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد.

رافق المحافظ خلال الزيارة حازم عمر نائب المحافظ والشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف والعقيد محمود عبدالمجيد المستشار العسكري لمحافظة قنا والعقيد احمد رضا المخابرات الحربية والعقيد محمد خيري رئيس جمعية المحاربين القدماء بقنا والنائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب.

وأكد محافظ قنا على روابط الأخوة والمحبة التي تربط بين شركاء الوطن في مصر من المسلمين والأقباط حيث يحتفي الجميع بعيد ميلاد المسيح في أجواء من التآلف والتضامن والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

من جانبه، أعرب الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي عن سعادته بزيارة المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية لتهنئتهم بعيد الميلاد.