شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق، لمتابعة إنتظام سير العمل، وبحث أي معوقات تؤثر على تأدية الخدمة الطبية للمرضي، والاحتياجات اللازمة، والإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد ١٩).

واجتمع وكيل الوزارة بالدكتور عبدالكريم العراقي، مدير عام المستشفي، وتم مناقشة خطة العمل بالمستشفي خلال الفترة القادمة، في ظل الظروف الراهنة، لمجابهة هذا الوباء العالمي، والتنسيق الكامل بين المستشفي ومستشفيات الصحة بالمحافظة من خلال غرفة الطوارئ بالمديرية، ووضع إستراتيجية آمنه لإستقبال المستشفي للحالات المصابة بفيروس كورونا، والأمراض التنفسية.

ووجه وكيل الوزارة مدير المستشفي بضرورة متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفي، وتطبيق بروتوكول العلاج للمرضي، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية، والتأكيد على إرتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية، مع إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومي بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفي، والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفي، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والفرق الطبية.