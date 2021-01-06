شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يطمئن على المخزون الاستراتيجي من السلع ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، فرع الشركة العامة لتجارة الجملة في حي المناخ ببورسعيد.

وأطمأن وزير التموين، خلال تفقده فرع الشركة، على توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وكذلك جودتها وتواريخ صلاحيتها، وأسعارها، كما أطلع على طرق تخزين السلع بالطرق الصحية السليمة ومستوى النظافة.

ووجه وزير التموين برفع كفاءة مخازن الشركة، وتطبيق منظومة مميكنة لإدارة المخازن والسلع ومنظومة العمل بالكامل، وذلك لسرعة وسهولة التعرف على السلع غير المتوفرة بكميات كافية والعمل على زيادتها، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بتدعيم البنية الاساسية للسلع الغذائية والمخزون الاستراتيجي.

وتختص الشركة العامة لتجارة الجملة بتوفير احتياجات السوق من مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية عن طريق الشراء المباشر أو من خلال الغير، بما في ذلك تجارة الجملة ونصف الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى توفير وتوزيع سلع المنظومة الجديدة البديلة للسلع التموينية، من خلال فروع ومخازن الشركة المنتشرة في المحافظات بما يخدم مصالح المواطنين.