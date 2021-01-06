شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ بورسعيد يفتتحان المرحلة الـ2 من مصنع إنتاج الزيوت (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، المرحلة الثانية من مصنع الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية لإنتاج وتعبئة الزيوت، والتي تختص بمرحلة استخلاص الزيت الخام بطاقة إنتاجية 1000 طن في اليوم.

كما تفقد الوزير مصنع شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي ومنتجات الألبان «ريادة»، مطلعا على خطوط الإنتاج وحجم الإنتاج بالمصنعين، وما يجرى ضخه منه بالسوق المحلي، وخطط التطوير المستقبلية.

يشار إلى أن مصنع إنتاج الزيوت التابع للشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية يتم تنفيذها على 3 مراحل، المرحلة الأولى على مساحة 14500 متر مربع، والمرحلة الثانية على مساحة 8000 متر مربع، والمرحلة الثالثة على مساحة 5500 متر مربع، ويستوعب 500 عامل، وبتكلفة استثمارية تفوق 500 مليون جنيه.

بينما تأسست «ريادة» منذ عام 2005، وهي شركة مساهمة مصرية وتعمل بالسوق المحلي، ومتخصصة في إنتاج وتوزيع الجبن وتمتلك 3 علامات تجارية خاصة بالسوق المحلى والتصدير.