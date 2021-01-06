شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في تاريخها.. «المحطات النووية» تطلق مجلة ورقية وإلكترونية متخصصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت هيئة المحطات النووية برئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس الهيئة، الأربعاء، المجلة الورقية الخاصة بها، وتشمل نسخة إلكترونية للمرة الأولى في تاريخها.

ومن المقرر أن تصدر المجلة كل 3 أشهر، حيث تحتوي على موضوعات متعلقة بالطاقة النووية وأهميتها من قبل كوادر وقيادات حالية وسابقة في المجال النووى.

ومن المرتقب أن يتم توزيع النسخة الجديدة من المجلة على الجهات المهتمة وذات الصلة بها مجانًا.