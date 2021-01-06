شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة احتفال «البرنامج العام وصوت العرب والإقليميات» بعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الإذاعة المصرية خريطة خاصة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد عبر شبكاتها المختلفة كالتالى، حيث تحتفل شبكة البرنامج العام عبر فتراتها المفتوحة خلال اليوم ومواد الربط وحوارات ذات صلة بالميلاد ومشاركات هاتفية مع الأخوة المسيحيين واستقبال التهنئة من المتصلين وشخصيات عامة وفنانين ورياضيين وصحفيين.

كما تتناول الفقرات طوال اليوم مظاهر ودلالات احتفال المصريين بعيد الميلاد والتماسك القوي للشعب المصري بنسيجه الواحد وروحه الوطنية، من أبرز الفترات المذاعة خلال اليوم«مصر لحظة بلحظة»، «تحيا مصر» سعفة ذهبية.

وتقدم صوت العرب صباحا فترة «صباح الخير يا عرب» وفقرات عن عيد الميلاد المجيد وفي الظهيرة فترة «أنا في انتظارك» وحوارات مع المستمعين حول معجزة ميلاد المسيح وفي المساء فترة «رسول المحبة» حول المسيح والسيدة مريم في القرآن الكريم.

وتقدم شبكة الإذاعات الاقليمية احتفالية بعيد الميلاد عمل إذاعتها المختلفة وتستقبل التهنئة من جميع المحافظات كما يتم نقل قداس عيد الميلاد المجيد ويتم عرض فترات مفتوحة على مدار اليوم واستضافة مسؤولين على الهواء وتغطية الاحتفالات في المحافظات المختلفة.