شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يهنئ الأقباط بعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأخوة الأقباط، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، مشيداً بمواقفهم الوطنية.

وقال المحافظ، في برقية تهنئة: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأبناء المحافظة، أن أتقدم للأخوة الأقباط بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، راجيًا الله العلي القدير أن يعيدها على الأخوة الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات".

ووجه محافظ كفر الشيخ التهنئة للأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانه، داعياً الله استمرار المحبة بين جميع أطياف الشعب وأن يحفظ الله مصر ويديم عليها الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.