شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد رسمي من «كارفور» على زحام فرع الإسكندرية في ظل تفشي الوباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدت شركة «كارفور مصر» اعتذارها عن حالات التزاحم التي شهدها فرعه في الإسكندرية، مؤكدًا التزامه بتدابير احترازية في ظل الظروف الراهنة.

وقال بيان صادر عن الشركة الأربعاء: «نحن نأسف لما شهدناه مؤخرًا من حالات تزاحم داخل كارفور في»سيتي سنتر الإسكندرية «والذي أدى إلى إغلاق فرع كارفور مؤقتاً حيث نعمل على تحقيق تجربة تسوق أكثر أماناً لعملائنا».

واضاف: «اتخذت السلسلة مزيد من الإجراءات بصورة استباقية في إطار الاستعدادات لموسم الأعياد الذي يشهد عادة ازدحاماً واسع النطاق».

وتقرر تمديد فترة العروض من 30 ديسمبر 2020 إلى 28 فبراير 2021 وذلك ليتسنى للجميع فرصة آمنة وسهلة للاستفادة منها، وتوسيع نطاق تلبية الطلبات والخدمات عبر الانترنت وتقديم التوصيل المجاني لتوفير عملية تسوق آمنة وأكثر راحة، فضلا عن تعزيز خدمة «استلمها بنفسك»، والتي تتيح لعملاء كارفور التسوق عبر الانترنت واستلام طلباتهم من فرع كارفور الذي يحددونه.

وتشمل التدابير السماح لشخص واحد فقط من أسرة واحدة كحد أقصى بالتسوق كحد أقصى، ومنع دخول الأطفال تحت سن 12 إلى كارفور، وتخصيص نقاط بيع واستلام جديدة مخصصة للعروض ذات الطلب المرتفع، وتوفير جميع العروض الترويجية عبر التطبيق أو الموقع الالكتروني فقط، خلال أيام الجمعة والعطل الرسمية.