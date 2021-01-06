أخبار مصر

ضبط 46 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة عن ضبط 46 قطعة سلاح ناري، بحوزة 41 متهما، وضبط 118 قضية مخدرات، بإجمالي (128) متهما. وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 48463 حكما قضائيا متنوعا، بإجمالي 5293 محكوما عليهم.

كما ضبطت الحملات 24937 مخالفة مرورية متنوعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا