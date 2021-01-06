الأوقاف: إنهاء خدمة 5 أئمة وعامل لانقطاعهم عن العمل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، إنهاء خدمة 5 أئمة وعامل ببعض المديريات لانقطاعهم عن العمل.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أن مديرية الغربية أنهت خدمة كل من:

1- أحمد طه عبدالقادر عبدالله إمام، وعبد الله عمر عبدالقادر البلتاجي، وأسعد علي عبدالباري حمودة – عامل.

وأوضحت أن مديرية أوقاف دمياط، أنهت خدمة محمد إبراهيم الشربيني صقر، وأنهت مديرية الدقهلية خدمة محمد محمد السيد فودة، إمام، وأنهت مديرية أوقاف الإسماعيلية خدمة رفعت محمد عبد الحق محمد، لانقطاعهم عن العمل.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة المديريات المذكورة على جميع الإدارات التابعة لها ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.