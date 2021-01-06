السياحة: 180 بازارا على مستوى الجمهورية حصلوا على الترخيص السياحي خلال 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن 180 بازارًا على مستوى الجمهورية وبشكل خاص في محافظة البحر الأحمر، حصلوا على ترخيص سياحي من الوازرة لمتابعة أنشطتها والتأكد من جودة الخدمة والمنتج المقدم للسائحين خلال العام الماضي 2020.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة ممثلة في قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية على التأكد من حصول البازارات التي تقوم ببيع المنتجات السياحية على ترخيص لمزاولة عملها.

وأوضحت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة ،في بيان اليوم، أن هذه البازارات حصلت على التراخيص السياحية بعد أن قامت بتوفيق أوضاعها وتقدمت للوزارة بطلبات للحصول على الترخيص نظراً لقيامهم ببيع منتجات سياحية، حيث كانت تراخيصهم صادرة من المحافظة، لافته إلى أن عدد البازارات التي حصلت هذا العام على التراخيص السياحية يعتبر رقماً جيداً مقارنة بالسنوات السابقة ولاسيما في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقانت الوزارة بعدد من الحملات التوعوية للبازارات بالمحافظات المختلفة عن أهمية الترخيص السياحي ومميزاته، وتعريفهم بالتيسيرات التي تقدمها الوزارة للحصول على الترخيص.

كما قامت الوزارة بتبسيط هذه الاجراءات وجعلت التقدم بطلب الحصول على الترخيص السياحي واستيفاء كافة الأوراق من خلال مكاتبها السياحية بالمحافظات المختلفة، على أن يكون الحصول على الترخيص فقط من ديوان عام الوزارة بالقاهرة.

وفي سياق متصل، تستمر الوزارة في إيفاد لجان للمرور والتفتيش على البازارات السياحية على مستوى الجمهورية وفقاً لخطة مُعتمدة، للتأكد من مزاولتها النشاط السياحي ورصد المُخالفات وتقنين أوضاعهم، حيث قامت هذه اللجان بالمرور والتفتيش على 50 بازارا في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة خلال الفترة الماضية، وقد تم رصد بعض المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.