شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعتي «زفتى» و«الحسينية».. «الصحة» تحظر التصوير داخل المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرارًا بحظر التصوير تمامًا داخل المستشفيات سواء كان فوتوغرافيا أو فيديو، مضيفة أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

كما قررت الهيئة عدم السماح بوجود أجهزة هاتف محمول للمرضى بأقسام الرعاية المركزة لأيّ سبب من الأسباب.

يأتي القرار على خلفية قيام البعض بتصوير وحدات الرعاية المركزة داخل مستشفيات العزل، واستخدامها عبر السوشيال ميديا بصورة تسيئ إلى القطاع الصحي في مصر، والجهود التي تتم من أجل مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد خلال الوقت الراهن.