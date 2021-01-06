شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 7 مراكز للدروس الخصوصية بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لليوم الثاني على التوالي، حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، وعدد من القيادات الشرطية.

وقرر محافظ كفر الشيخ، غلق 7 مراكز للدروس الخصوصية في المنطقة الواقعة بجوار دوران ال47 والمحيطة به، والمقابلة لنابولي، وشدد على تطبيق القانون بكل حزم، حفاظا على صحة المواطنين، وغلق مراكز الدروس الخصوصية، كما قرر قطع التيار الكهربائي عن مواقع الدروس الخصوصية.

وناشد "نور الدين"، أولياء أمور الطلاب، بعدم توجيه أبنائهم لمراكز الدروس الخصوصية حفاظا على صحتهم، وحتى لا ينقل أي طالب عدوى فيروس كورونا لزملائه وأسرهم، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم وفرت منصات تعليمية للطلاب وأعلنت عنها إضافة للقنوات التعليمية المجانية.