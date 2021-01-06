شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..محافظ كفر الشيخ يعتمد حركة مديري الإدارات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، قرار يشمل حركة بإعادة توزيع وترقية لمديري الإدارات التعليمية بكفر الشيخ، وذلك للارتقاء بالعملية التعليمية والعمل على تعظيم الإيجابيات ومعالجة السلبيات والعمل على الانضباط بالعمل بالإدارات التعليمية المختلفة.

تضمنت الحركة الدكتور سامح صديق، مديرا لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والدكتور السعيد طنطاوى، مديرا لإدارة دسوق التعليمية، والدكتور أحمد وعيوع مديرا لإدارة فوه التعليمية، والسيد إسماعيل على، مديرا لإدارة بلطيم التعليمية، والدكتور علاء فريج جودة مديرا لإدارة الحامول التعليمية، ويوسف البسيوني يوسف مديرا لإدارة قلين التعليمية، ومحمد حسن شتا مديرا لإدارة بيلا التعليمية، وعماد عبدالجواد السبع مديرا لإدارة سيدي غازي التعليمية، ورضا عبدالعزيز مدير إدارة الرياض لإدارة الرياض التعليمية، وهالة عزت محمد النواصرة مديرا لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وإصلاح كمال عبدالغفار درغام مديرا لإدارة برج البرلس التعليمية، ومحمد عباس محمد شاهين مديرا لإدارة سيدي سالم التعليمية، والسيد محمد الشافعي مديرا لإدارة مطوبس التعليمية.

كما تضمنت الحركة الدكتورة هناء محمد نويجى وكيلا لإدارة دسوق التعليمية، وفتحي محمد لاشين وكيلا لإدارة سيدي سالم التعليمية، وياسر أحمد البرجي وكيلا لإدارة الحامول التعليمية، وعادل محمد إبراهيم حجاج، وكيلا لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وحسن عاطف الشيمي وكيلا لإدارة مطوبس التعليمية، وسيد سعيد قفشين وكيلا لإدارة فوه التعليمية، والدكتور حسام الدين السيد فتحي، وكيلا لإدارة البرلس التعليمية، وخالد إبراهيم عباس وكيلا لإدارة بلطيم التعليمية، وحسن بسيوني على وكيلا لإدارة بيلا التعليمية، ونجوى حمدي عبدالعليم وكيلا لإدارة قلين التعليمية، وعبدالحميد خليل غازي، وكيلا لإدارة سيدي غازي التعليمية، وسمير أحمد السعيد وكيلا لإدارة الرياض التعليمية، وإيهاب مصطفى اللبيشي وكيلا لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.