شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير «التاسعة»: الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي في تحسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد فتحي يونس، رئيس تحرير برنامج التاسعة على القناة الأولى، إن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي في تحسن إثر إصابته مؤخرًا بفيروس «كورونا».

وأوضح يونس، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «الحمد لله الأستاذ وائل صحته أفضل جدًا، وبدأ في مرحلة التعافي ونسأل الله أن يتم شفاءه قريبًا جدًا».

كانت شائعات قد تم تداولها تفيد بوفاة الإعلامي وائل الابراشي خلال الأيام الماضية وهو ما نفاه تمامًا «يونس».