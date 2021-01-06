شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أستاذ بكلية «أصول الدين» بجامعة الأزهر متاثرا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الدكتور المصيلحي فوزي المصيلحي القلشي، المدرس بقسم الحديث بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالمنوفية، متأثرا بفيروس كورونا المستجد، حيث تدهورت حالته الصحية أثناء تواجده في المستشفي لتلقي العلاج.

ونعت كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالمنوفية «المصيلحي»، في بيان لها جاء فيه: «تنعى الكلية أحد أبنائها بقسم الحديث وعلومه الدكتور مصيلحي فوزي المصيلحي، المدرس بقسم الحديث، ندعوا له بالرحمة والمغفرة».

كما نعاه العشرات من تلامذته ومحبيه، على مواقع التواصل الإجتماعي، راجين الله أن يغفر له وأن يرحمه، وأن يلهم أهله وتلاميذه الصبر والسلوان على فراقه.