شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يترأس لجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، امس اجتماع لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح بحضور كافة الجهات والادارات المعنية، وذلك للبت في عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمباني، وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

واستعرضت اللجنة 187 طلبًا مقدمًا لتقنين مبانٍ وأراضٍ زراعية بمدن ومراكز المحافظة في إطار القانون 144 لسنة 2017، حيث يجري مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحى في أعمال التقييم.

أكد محافظ مطروح خلال الإجتماع على حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي في لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.

وجه محافظ مطروح بالإسراع ببحث كافة الطلبات المقدمة والعمل على تذليل أي عقبات مع مراعاة تحقيق السعر المناسب طبقا للبعد الاجتماعي لمواطني المحافظة، مشيدًا بالجهود المبذولة من العاملين بمنظومة تقنين الأراضي بالمحافظة من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين.