شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الابراشي أن «هناك تحسنا واستقرارا كبير جداً» في الحالة الصحية له.

وأكدت الصفحة أن الإبراشي غير موجود على جهاز تنفس صناعي، ومتواجد بغرفة عادية داخل المستشفي، وفي أقرب وقت سوف يخرج من المستشفي بعد تماثله للشفاء التام.

يذكر أن الإعلامي المصري أصيب بكورونا الأسبوع الماضي ويرقد في مستشفي زايد التخصصي.