شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية ومساعد وزير الزراعة يبحثان إجراءات تطوير مراكز تجميع الألبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، اللواء دكتور إيهاب صابر ، مساعد وزير الزراعة، لبحث ومناقشة إجراءات تطوير مراكز تجميع الألبان طبقاً للمواصفات القياسية المحددة ، وللمساهمة في زيادة الإنتاجية، وذلك في حضور المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة، والدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري.

أكد المحافظ أن الشرقية تُعد محافظة زراعية وتضم ثروة حيوانية داجنة ضخمة تتطلب مزيداً من التوسع في إقامة وتطوير مراكز تجميع الألبان لزيادة الإنتاجية، مشيداً بإتجاه وزارة الزراعة نحو تنفيذ خطة تطوير مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى صورة محكمة تضمن جودة الحليب سواء كان للإستهلاك الطازج أو التصنيع ،و الحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية و القياسية.

وخلال اللقاء أوضح مساعد وزير الزراعة أن تطوير مراكز تجميع الألبان يمثل نقطة إنطلاق للحفاظ على صحة المواطن ، وكذلك الحصول على ألبان خالية من الأضرار ومسببات الأمراض وعالية الجودة، لافتاً إلى ضرورة تشجيع المربين و المزارعيين على الإستفادة من القروض المقدمة من البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي بفائدة 5 % للبدء فوراً في تطوير مراكز تجميع الألبان للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

بينما أكد الدكتور بركات محمد علي ،مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية بالتعاون مع مديرية الزراعة قامت بالإنتهاء من حصر الثروة الحيوانية و الداجنة و جاري التنسيق والعمل لتطوير مراكز تجميع الألبان والإستفادة من القروض البنكية المقدمة، مشيراً إلى أنه تم الموافقة على 16 طلب مقدم للبدء في أعمال التطوير طبقاً للمواصفات القياسية ولمواكبة المعايير الدولية للحصول على ألبان عالية الجودة مع ومرعاة كافة الإشتراطات الصحية والبيئية.