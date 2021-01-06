شكرا لقرائتكم خبر عن حملات توعية ضد الموجة الثانية لفيروس كورونا بنجوع وقرى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، تكثيف نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بالقرى والنجوع التابعة للمركز، ووضع ملصقات توضح خطورة انتشار الفيروس في الموجة الثانية وطرق الوقاية من كوفيد 19، والتأكيد على ارتداء الكمامات والتباعد بشكل دائم.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، بأن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين ، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في إطار توعية المواطنين وتعظيم الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية .