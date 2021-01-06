شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان»: إجراء 809 عمليات عيون والكشف على 1124 مريضًا بمطروح خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية حققت خلال عام 2020 إنجازات خيرية كبيرة تضاف إلى رصيد العمل الخيري الأهلى بمحافظة مطروح، امتدت لجميع القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، فمشروع مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون واصل توقيع الكشف الطبي وعمل عمليات العيون المختلفة وتسليم النظارات طبية وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج كل ذلك بالمجان تماماً وفى أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون بمصر.

أضاف «شعبان»، في بيان أصدرته الجمعية، اليوم الأربعاء، أن الأورمان بمحافظة مطروح أجرى الكشف الطبي على عدد (1،124) مريض واجراء عدد (809) عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد (325) نظارة طبية.

وتابع مدير عام جمعية الأورمان: وكان لـ«الأورمان» دور في مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس وجاءت استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على عيون الآلاف من أهالى المحافظات، مؤكدا أنها ساهمت في مبادرة «نور حياة» بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومؤخرأ أطلقت مبادرة «النور من حقك» التي استهدفت عمل عمليات عيون لشريحة كبيرة من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.

ومن جانبه، قال أحمد حسن، مسؤول إدارة العيون لجمعية الأورمان، إن الجمعية نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد (932،729) مريض، واجراء عدد (208،987) عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد (127,186) نظارة طبية لغير القادرين.