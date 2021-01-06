شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية والدواء مجانا اليوم وغدا بالنجيلة في مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأنه تم تسيير قافلة طبية بالمجان اليوم وغدا الخميس مع صرف الأدوية بالمجان لأهالي النجيلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وتضم القافلة تخصصات طبية مختلفة مع صرف الدواء اللازم بالمجان.

وأهابت مديرية الصحة بمطروح بأهالي النجيلة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية عند الكشف في القافلة، ومراعاة التباعد الإجتماعي وعدم التزاحم ضرورة الإلتزام بارتداء الكمامة.