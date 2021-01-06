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قافلة طبية والدواء مجانا اليوم وغدا بالنجيلة في مرسى مطروح

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علي الشوكي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأنه تم تسيير قافلة طبية بالمجان اليوم وغدا الخميس مع صرف الأدوية بالمجان لأهالي النجيلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وتضم القافلة تخصصات طبية مختلفة مع صرف الدواء اللازم بالمجان.

وأهابت مديرية الصحة بمطروح بأهالي النجيلة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية عند الكشف في القافلة، ومراعاة التباعد الإجتماعي وعدم التزاحم ضرورة الإلتزام بارتداء الكمامة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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