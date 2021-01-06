شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الأقصر يتابع تطبيق الغرامات الفورية للكمامات بوسط المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، أعمال تنظيم الحركة المرورية، والنظافة العامة ورفع الإشغالات بمنطقة امتداد شارع التليفزيون، وامتداد شارع أحمد عرابي، تحديداً منطقة مستشفى رؤية، وموقف أرمنت، ومتابعة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات .

جاء ذلك في جولة ميدانية أجراها رئيس مدينة الأقصر، في شوارع المدينة، برفقه حسن خليدي، رئيس حي جنوب وأحمد عبدالصبور، مدير المتابعة الميدانية، ورجال المتابعة، وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع العميد حاتم حمدون مدير إدارة شرطة مرور الأقصر، وذلك للوقوف على مدى انتظام الحركة المرورية.

وشدد الشريف، على أصحاب سيارات السرفيس الالتزام بالقانون وعدم شغل الطرقات بمحيط موقف أرمنت بسيارتهم والوقوف في الأماكن المخصصة لهم، لضمان تحقيق السيولة المرورية، وعدم إعاقة الطريق والقضاء على الاختناقات المرورية بتلك المنطقة.

من جانبة أوضح العميد حاتم حمدون، أنه تم تحديد مسارات ومحاور بديلة لحركة السيارات وسيتم تدعيمهم باللوحات الإرشادية والعلامات، لإرشاد المواطنين بالطرق. وفى سياق متصل، تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات لتحقيق الانضباط، والتأكد من رفع الاشغالات بمنطقة موقف أرمنت وشارع الصنايع، والمدينة، والتليفزيون والمنشية وشرق السكة، بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والمقدم خالد الغول مدير ادارة شرطة المرافق بالأقصر، والنقيب شاذلي صابر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 152محضرا، ما بين اشغالات، وباعة جائلين، ونظافة عامة، ومحاضر لمقاهي ضبط بها شيش، و19 محضرا مضبوطات متنوعة، 67 محضر إزالات إدارية، 3 محاضر منشآت بدون ترخيص.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف المجهودات لرفع الاشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية ومتابعة المقاهى والمطاعم وتكثيف الجهود، لرفع كافة الاشغالات والتعديات بالطرق الرئيسية والجانبية، والتعامل مع المخالفات، بمختلف أنواعها بحزم وسرعة لتحقيق الانضباط العام.