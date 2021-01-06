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شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. صقور وثعابين تثير الرعب ببرنامج «واحد من الناس» على الحياة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يواصل برنامج «واحد من الناس»، تحقيق أحلام المواطنين ويستمر في حملة دفع تبرعات وتوزيع البطاطين والألحفة على المحتاجين في كل محافظات مصر، ويقدم البرنامج، الجمعة، فقرة غريبة من العلاج الطبيعي والمساج بالثعابين، كما يلتقي بأشهر مدربي الصقور والبوم في الشرق الأوسط في فقرة مثيرة عن أندر الأنواع وأساليب تدريبهم.
ويحقق الدكتور عمرو الليثي في مأساة «عبدالفتاح» الذي استخرج أولاده شهادة وفاته وهو على قيد الحياة واستولوا على ممتلكاته وطردوه من بيته ليعيش في الشارع، ويروي تفاصيل مخيفة عن جحود أولاده وقسوة قلوبهم. البرنامج يعرض على شاشة الحياة في العاشرة مساء الجمعة المقبلة.
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