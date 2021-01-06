شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 153 محضر مرافق وإشغالات في حملة بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة، بقيادة العميد أيمن الشريف، رئيس مجلس مدينة الأقصر، والمقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق بالأقصر والنقيب الشاذلي صابر بمناطق سوق الصنايع والمدينة والتلفزيون والمنشية وشرق السكة وموقف أرمنت.

وأسفرت الحملة عن تحرير 152محضر تضمنت 33 محضر إشغالات، 12 محضر باعة جائلين، 14 محضر نظافة عامة، 4 محاضر لمقاهي ضبط بها 17 «شيشة»، 19 محضر مضبوطات متنوعة، 67 محضر إزالات إدارية، 3 محاضر منشآت بدون ترخيص.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهي والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.