شكرا لقرائتكم خبر عن «ولادة قيصرية» لسيدة ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا بمستشفى «الكرنك» الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الكرنك الدولى، من إجراء ولادة قيصرية لسيدة تظهر عليها أعرض اشتباه كورونا.

وقال الدكتور خلف عمر، مدير المستشفى، إن السيدة كانت تعاني من نزيف شديد، وعلى الفور قام فريق من اطباء قسم النساء والتوليد بقيادة اخصائي النساء والتوليد الدكتورة صباح حسين وطبيب مقيم اسماء محمود وطبيب تخدير سحر عبدالحميد وتمريض عمليات سمر عبدالعزيز وطبيب حضانة محمود حامد وتمريض حضانة غالية جابر، بإجراء العملية الجراحية، ووضع الام والجنين تحت الملاحظة الطبية.

واكد مدير المستشفى أن الطفل في حالة جيدة ويتواجد في حضانه عزل للملاحظة والمتابعة وأنه تم تطهير غرفة العمليات قبل وبعد إجراء العملية الجراحية، مقدما الشكر والتقدير للفريق الطبي، متمنيا لهم استمرار التوفيق، وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة لجميع المرضى.