طلاق خدمة فوري لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تيسيرا على المواطنين تم تفعيل خدمة فوري لشحن العدادات مسبقة الدفع دون الحاجة للتوجه لمركز خدمة العملاء، وذلك لعدد 11 شركة تابعة للشركة القابضة، وهى: "مياه الاسكندرية- الغربية- الشرقية- بني سويف- المنيا - المنوفية- أسيوط - البحر الأحمر- وجنوب سيناء ومحافظات القناة _ القليوبية".

وأوضح رئيس الشركة القابضة، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب 16 مليون مشترك تقريبا، ووضعت الشركة خطة لتغير "العدادات المعطلة" بعدادات مسبقة الدفع من خلال تركيب 2.2 مليون عداد حتى 30/6/2022.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة أطلقت خلال الفترة الماضية تطبيق قراءتى للهاتف المحمول يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات، وذلك لكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية، كما أتاحت خدمة السداد الإلكترونى الفواتير مياه الشرب من خلال تطبيق الهاتف المحمول 125 لعدد 10 شركات تابعة، وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الشركة القابضة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين.